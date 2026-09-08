اخر تفاصيل ومستجدات انقلاب حافلة معتمرين مصريين بمكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 12:33 صباحاً - تعرضت حافلة تُقل معتمرين مصريين لحادث انقلاب على طريق مكة المكرمة، قبل دخول المدينة بنحو 10 كم، الحادث أسفر عن حالتي وفاة، فيما أصيب بقية الركاب المتواجدين بإصابات متفاوتة.

على الفور باشرت الجهات الإسعافية والأمنية موقع الحادث وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات النظامية.

توجيه وزاري بتقديم المساعدة القنصلية والقانونية

على الفور وجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج القنصلية المصرية في جدة لمتابعة حادث السير الذي تعرضت له حافلة تقل معتمرين مصريين قرب مدينة الجموم السعودية، وكانت في طريقها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وبذل كافة المساعي للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه المساعدة القنصلية والقانونية لهم.

وكانت الحافلة تقل على متنها 47 معتمراً مصرياً في الطريق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من المعتمرين وإصابة 25 مواطناً مصرياً بإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، ومن بينهم 7 حالات في العناية المركزة. كما تم إسعاف باقي المعتمرين وغادروا المستشفيات، وتم تسكينهم في الفنادق المخصصة لهم في مكة المكرمة.

وقامت القنصلية المصرية في جدة بإيفاد وفد من مسئولي القنصلية إلى مكان الحادث، والذي اطمأن على سلامة المعتمرين في المستشفيات التي يتلقون العلاج بها، وتم تيسير إجراء اتصالات بذويهم في مصر لطمأنتهم، وإنهاء إجراءات دفن المتوفين، والمتابعة مع الجهات السعودية للتحقيقات الجارية للوقوف على أسباب الحادث.

وتتقدم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بخالص التعازي إلى أسر المتوفين، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما تعرب عن خالص التقدير للسلطات السعودية على سرعة استجابتها وتعاملها مع الحادث، وما قدمته من رعاية طبية ومساعدة للمعتمرين. وتؤكد الوزارة استمرار تقديم الرعاية والمساعدة لباقي المعتمرين لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لضمان حقوق المتوفين والمصابين.

خروج 21 مصاباً من المستشفيات

في إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لـ الحادث المروري لحافلة تقل معتمرين مصريين بالمملكة العربية السعودية، أعلنت أنه تم خروج 21 مصاباً من المستشفيات حتى الآن واستمرار تلقي 25 حالة للرعاية الطبية وحالتان وفاة جراء الحادث.

وزير السياحة والآثار يوجه باستمرار متابعة لجان الوزارة للموقف

في إطار المتابعة المستمرة لـ وزارة السياحة والآثار، على مدار اليوم، لتداعيات الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة كانت تقل عدداً من المعتمرين المصريين التابعين لإحدى شركات السياحة المصرية بمحافظة الجموم بالمملكة العربية السعودية، أثناء انتقالها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، تواصل الوزارة متابعتها لـ تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث 48 معتمراً مصرياً، خرج منهم حتى الآن 21 مصاباً من المستشفيات بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية انتقلوا إلى الفنادق محل إقامتهم، فيما لا تزال 25 تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفيات، إلى جانب حالتي وفاة جراء الحادث.

متابعة تداعيات الحادث

وتواصل لجنة وزارة السياحة المتواجدة حالياً بمكة المكرمة من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، والمُختصة بمتابعة تنفيذ برامج العمرة لهذا الموسم، فور ورود بلاغ بالحادث، تواجدها بالمستشفيات التي بها حالات الإصابة، لمتابعة تداعيات الحادث والاطمئنان على حالتهم الصحية، والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المُقدمة إليهم، وتوفير ما يلزم من تيسيرات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، وذلك بالتنسيق مع السفارة والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تتابع الوزارة تداعيات هذا الحادث بالتنسيق على أعلى مستوى مع الجانب السعودي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيرة إلى أنه جاري التنسيق مع القنصلية المصرية بجدة والسلطات السعودية المعنية لإنهاء إجراءات دفن جثماني المتوفيين.

وأضافت أن اللجنة تابعت أيضاً التزام شركة السياحة المنظمة بكافة واجباتها تجاه المصابين وذوي المتوفين، إلى جانب متابعة توفير الرعاية والإقامة والإعاشة لباقي أفراد المجموعة، واستكمال برنامج الرحلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه التقارير النهائية.

وقد وجه شريف فتحي، باستمرار متابعة الوزارة للموقف أولاً بأول من خلال لجانها المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالأراضي السعودية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات، وموافاته بأي تطورات، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المصرية والسعودية المعنية، وتقديم كافة سبل الدعم للمعتمرين المصريين لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات واستكمال رحلتهم والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وتقدمت وزارة السياحة والآثار، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.