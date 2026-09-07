أمريكا تستعرض ابتكارات دفاعية غير مسبوقة في معرض مصر الدولي للطيران 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 11:37 مساءً - تنطلق رسميًا فعاليات معرض مصر الدولي للطيران 2026 في العلمين في 8 سبتمبر 2026، بمشاركة كبرى شركات الطيران العالمية، بما يسلط الضوء على الشراكة الدفاعية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة.

وقال بيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم إنه بينما تستعرض مصر، بصفتها الدولة المضيفة، أبرز قدراتها في مجال الطيران والفضاء، تشارك طائرات وعناصر عسكرية أمريكية إلى جانب نظرائهم من مصر وأكثر من 80 دولة، تأكيدًا على الالتزام المشترك بالاستقرار الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف، وذلك بمشاركة أكثر من 50 طائرة معروضة في المعرض.

وتدعم الولايات المتحدة النسخة الثانية من هذا المعرض الدفاعي من خلال عرض استثنائي لأحدث التقنيات العسكرية والمدنية الأمريكية، بما يسهم في مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات الطيران العسكري والتجاري والخاص، وتصنيع الطائرات، وتكنولوجيات الطيران والفضاء، والصناعات ذات الصلة.

الولايات المتحدة تستعرض طائرات نقل عسكرية متطورة

ويشارك أفراد وطائرات عسكرية من القوات الجوية الأمريكية والحرس الوطني الجوي لولاية تكساس إلى جانب الحلفاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم، حيث تستعرض الولايات المتحدة طائرات نقل عسكرية متطورة، ومقاتلات تكتيكية للمهام القتالية جو-جو وجو-أرض، بالإضافة إلى طائرات الإسناد الجوي القريب.

وقال إريك جاوديوسي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة بالإنابة: "تفخر الولايات المتحدة بالمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران 2026 وافتتاح الجناح الأمريكي، الذي يضم أكثر من 25 شركة أمريكية من بين أبرز الشركات العالمية المبتكرة في مجالي الطيران والفضاء والدفاع. ويعكس حضورنا القوي عمق الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر وتعاوننا الممتد في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع والأنشطة الفضائية والقطاعات التجارية. ونتطلع إلى بناء شراكات جديدة وتوسيع الفرص بما يعود بالنفع على بلدينا".