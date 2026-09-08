وزارة الشباب والرياضة تستقبل فريدة أبوهاشم بعد إنجازها العالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 02:21 مساءً - استقبلت وزارة الشباب والرياضة اللاعبة فريدة أبوهاشم لاعبة المنتخب القومي للخماسي الحديث عقب عودتها من الصين، بعد تحقيقها إنجازًا مميزًا بحصولها على الميدالية الفضية في بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث 2026، إضافة إلى ميداليتين فضيتين في بطولة العالم للموانع 2026.

تهنئة من جوهر نبيل وزير الشباب و الرياضة للاعبة

ونقل الدكتور عبدالأول محمد، مدير عام المنتخبات الوطنية، تهنئة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، للاعبة فريدة أبوهاشم على ما حققته من نتائج مشرفة، كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة من الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وعلى الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخب.

وكان في استقبال اللاعبة عند وصولها كل من هاشم ياسين، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث، وكابتن محمد أبوهاشم، المدير الفني للاعبة ووالدها.