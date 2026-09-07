القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة العاب البحر الأبيض المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتكريم أبنائها المتميزين الذين رفعوا راية الوطن عالية خفاقة فى مختلف المحافل العالمية ، إستقبل وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة الأبطال الرياضيين من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين ضمن بعثة المنتخب المصرى لرفع الأثقال فور عودتهم إلى أرض الوطن ، وذلك عقب إنتهاء مشاركتهم الناجحة فى دورة العاب البحر الأبيض المتوسط التى أقيمت بمدينة تارانتو بدولة إيطاليا.

وخلال منافسات الدورة نجحت اللاعبة سارة سمير من أبناء المدرسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية فى حصد عدد (2) ميدالية ذهبية ، ومن أبناء نادى طلائع الجيش حقق اللاعب كريم إبراهيم أبو كحلة الميداليتين الذهبية والبرونزية ، كما حصد اللاعب عبد الرحمن يونس عدد (2) ميدالية ذهبية فضلاً عن نجاحه فى تحطيم الرقم القياسى العالمى فى منافسات الخطف والمجموع.

وتواصل القوات المسلحة جهودها فى رعاية ودعم الكوادر الرياضية وتهيئة المناخ الملائم لهم بما يمكنهم من مواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات التى تصنع فخراً جديداً يضاف لسجلات الرياضة المصرية.