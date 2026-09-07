ضبط مرتكبا واقعة تعاطى المواد المخدرة داخل سيارة بأحد طرق دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 07:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شخصين يستقلان سيارة "ملاكى" بتعاطى المواد المخدرة بأحد الطرق بدمياط.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" ومستقليها "عاطلين سبق إتهام أحدهما فى قضية تعاطى مواد مخدرة، ومقيمان بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو، وسلاح أبيض.

بمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.