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الرئيس السيسى يعزى رئيسة جمهورية تنزانيا فى وفاة زوجها

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الرئيس السيسى يعزى رئيسة جمهورية تنزانيا فى وفاة زوجها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بخالص التعازي وصادق المواساة لـ "سامية صولوحو" رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة فى وفاة زوجها "حافظ أمير حسن".

 

 

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"أتوجه بخالص التعازي وصادق المواساة لفخامة السيدة "سامية صولوحو" رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة فى وفاة زوجها السيد "حافظ أمير حسن" واسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه والشعب التنزاني الشقيق الصبر والسلوان".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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