الرئيس السيسى يعزى رئيسة جمهورية تنزانيا فى وفاة زوجها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التعازي وصادق المواساة لـ "سامية صولوحو" رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة فى وفاة زوجها "حافظ أمير حسن".

امير السيد

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