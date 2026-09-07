محمد رمضان يستأنف تحضيرات فيلم "نمبر وان" مع نجوم عالميين عاد الفنان محمد رمضان لاستئناف تحضير فيلم نمبر وان خلال الأيام القليلة الماضية بعد فترة طويلة من التوقف لا إقرأ المزيد

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عاد الفنان محمد رمضان لاستئناف تحضير فيلم نمبر وان، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فترة طويلة من التوقف، لانشغاله في الدراما وعالم الموسيقى مؤخرًا.
اجتمع محمد رمضان مؤخرًا مع المؤلف محمد سيد بشير لاستنئاف تحضيرات فيلم نمبر وان، والوقوف على الخطوط الرئيسية لتنفيذ العمل، نظرًا لإنتاجه الضخم وتصويره في أكثر من دولة بمشاركة نجوم عالميين.
الجدير بالذكر أن محمد رمضان انشغل مؤخرًا بتحضير مسلسله الرمضاني "عشماوي" الذي ينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2027 مع المنتج صادق الصباح، بالإضافة إلى إحيائه العديد من الحفلات داخل وخارج مصر، وتقديمه الكثير من الأغاني التي شهدت تعاون مع نجوم عالميين.
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