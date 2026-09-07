مدير مستشفى يكشف سبب حادث بهاء سلطان كشف مدير مستشفى العلمين في مصر الدكتور إبراهيم حرب تفاصيل الحالة الصحية للمطرب بهاء سلطان عقب تعرضه لحادث سي إقرأ المزيد

كشف مدير مستشفى العلمين في مصر الدكتور إبراهيم حرب، تفاصيل الحالة الصحية للمطرب بهاء سلطان، عقب تعرضه لحادث سير مروع بسيارته على طريق وادي النطرون، مؤكداً أن "غفوة مفاجئة" تسببت في الحادث.

وأضاف حرب في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد، أن سلطان تعرض لحالة من الإجهاد الشديد وقلة النوم قبل الحادث، بسبب كثرة الحفلات والعمل، ما أدى إلى غفوه بشكل مفاجئ أثناء القيادة واصطدامه بجدار.

كما أكد أن المستشفى أبلغ بالحادث في تمام العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن سيارة الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل سلطان سريعاً إلى المستشفى، حيث بدأ الفريق الطبي في إجراء الفحوص اللازمة للاطمئنان على حالته.

وشدد الطبيب على أن نتائج فحوص بهاء سلطان جاءت جيدة، إلا أن أطباء المخ والأعصاب أوصوا باستمرار الملاحظة الطبية، تحسباً لاحتمالية تعرضه لارتجاج في المخ عقب الحادث القوي، مؤكداً أن تهشم السيارة بشكل كبير دفع الأطباء للخوف من أي تبعات قوية للحادث.

كما أوضح أن حالته الصحية مستقرة، مشيراً إلى أنه خضع للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة بالمستشفى قبل المغادرة حيث خضع لبعض الإجراءات الطبية البسيطة.

وقد تعرض الفنان بهاء سلطان، السبت، لحادث بسيارته عند الكيلو 8 بطريق العلمين – وادي النطرون، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

فيما أظهرت صور متداولة لسيارة سلطان تعرضها للتهشم بشكل كامل جراء الحادث، ما أثار رعب جمهوره ومحبيه.