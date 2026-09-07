قبل بدء الدراسة.. مصروفات المدارس الرسمية للعام الدراسى 2026-2027 وقيمة الأقساط وطرق السداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 08:33 مساءً - تبدأ المدارس استقبال الطلاب يوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجارى، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2026-2027، وسط استعدادات مكثفة داخل المدارس الحكومية والرسمية بمختلف المحافظات، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بانطلاق الدراسة، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، على أن يتم دخول الطلاب بصورة تدريجية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد.

ومع اقتراب موعد بدء الدراسة، يبحث أولياء الأمور عن قيمة مصروفات المدارس الرسمية للعام الدراسى الجديد، وكذلك طرق ومواعيد السداد، خاصة بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة سداد الرسوم الدراسية على أقساط وفقًا للمراحل التعليمية المختلفة.

مصروفات المدارس الرسمية للعام الدراسى 2026-2027

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المصروفات الدراسية يتم سدادها على قسطين، تختلف قيمتهما حسب المرحلة التعليمية التى يدرس بها الطالب.

وتبلغ قيمة القسط الأول لطلاب مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية الحلقة الإعدادية 255 جنيهًا، فيما تبلغ قيمة القسط الثانى 65 جنيهًا.

وبالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام، تبلغ قيمة القسط الأول 430 جنيهًا، والقسط الثانى 115 جنيهًا، بينما يسدد طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى العام 415 جنيهًا للقسط الأول و115 جنيهًا للقسط الثانى.

مصروفات التعليم الفنى

أما طلاب الصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته، فيسددون 200 جنيه للقسط الأول و45 جنيهًا للقسط الثانى.

وبالنسبة لباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته، تبلغ قيمة القسط الأول 185 جنيهًا، بينما تصل قيمة القسط الثانى إلى 45 جنيهًا.

طرق سداد مصروفات المدارس للطلاب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم توريد المصروفات الدراسية إلى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويتم السداد باستخدام الرقم القومى للطالب، فيما يستخدم الطلاب غير المصريين كود الطالب عند سداد المصروفات الدراسية.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بسداد المصروفات وفق الإجراءات المعلنة، بالتزامن مع الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، ودخول الطلاب إلى المدارس تدريجيًا خلال الأسبوع الأول، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ الأيام الأولى للدراسة.