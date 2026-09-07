ضبط عاطل بالمطرية بعد ادعائه محاولة زوج طليقته وآخر سرقته بالإكراه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 07:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام زوج طليقته وبصحبته آخر بمحاولة سرقته بالإكراه حال تواجده بأحد المقاهى بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص صاحب الحساب "الظاهر بمقطع الفيديو"، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمناقشته أقر بعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو وإدعائه الكاذب لوجود خلافات بينه وبين طليقته وزوجها، وأنه قام بتصوير المقطع المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لتهديدهما والنيل منهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.