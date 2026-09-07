أخبار مصرية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

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وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:29 مساءً -  

جرى يوم الأحد ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ تواصل بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و إد ميليباند، وزير خارجية المملكة المتحدة، تناول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو في قطاع غزة.

 

كما تناول الوزيران بصفة خاصة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وتصاعد عنف واعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأدان الوزيران هذه الممارسات، محذرين من خطورتها وتداعياتها، ومشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة وممارسة الضغوط اللازمة لوقفها.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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