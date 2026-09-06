عبد الرحيم علي يكشف تفاصيل مؤتمر «الإخوان» في هولندا وخيوط تمويل معتز مطر ومحمد ناصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 02:13 صباحاً - كشف الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، عن كواليس تحركات عناصر وواجهات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، مشيراً إلى الترتيب لعقد مؤتمر في هولندا (أيام 17 و18 و19) بنسبة انعقاد تتجاوز 80%، وذلك تحت ستار كيانات معارضة وجبهات مدنية وتكنوقراط.

وأوضح "علي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن تنظيم هذا المؤتمر جاء تحت مسميات وحركات مثل "حزب أمل" وتجمع "التكنوقراط"؛ للتحايل على البرلمان الهولندي الذي شهد مناقشات سابقة لحظر أنشطة تنظيم الإخوان قبل أشهر.

خيوط التمويل والتبعية المباشرة

وأشار د. عبد الرحيم علي إلى توجيه الدعوة لإعلاميي الجماعة لحضور المؤتمر، وفي مقدمتهم معتز مطر ومحمد ناصر، كاشفاً أن معتز مطر تديره وتموله شخصية تدعى "محمد جمال هلال"، وهو الممول لقناة "الشعوب" والذراع اليمنى للقيادي الإخواني محمود حسين.

وشدد "علي" والإعلامي عمرو أديب على أن هؤلاء الإعلاميين لا يملكون إرادتهم المهنية، بل يخضعون بشكل كامل لأوامر مموليهم الذين يحددون لهم ما يُقال وما يُمنع، لافتين إلى أن قناة الشعوب ومعتز مطر يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإنفاق المالي التابعة لمحمود حسين.

قائمة المشاركين وتزييف الحقائق

واستعرض "علي" أسماء عدد من الشخصيات المدعوة للمؤتمر، ومنهم رامي شعث، وسامية حارس الممثلة لمجموعة "التكنوقراط"، وأنس حبيب، كاشفاً في الوقت ذاته حقيقة المدعو "مؤمن أشرف" الذي يزعم امتلاكه لتسريبات وصور، مؤكداً أنه لا يقيم في ألمانيا كما يدّعي، بل يتواجد في مدينة إسطنبول بتركيا ويعمل بإحدى شركات المعدات العسكرية.

واختتم رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط تصريحاته بالتأكيد على أن محاولات التباهي بنشر صور مفبركة ومزورة لشخصيات عامة وأبناء مسؤولين تستهدف التضليل فقط، مشيراً إلى أن هناك شباباً مصريين في أوروبا يوثقون بالصوت والصورة تحركات هذه المجموعات ويكشفون من يقف خلفها ويديرها.