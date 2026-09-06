أخبار اليمن : منتخب اليمن ينهي تصفيات آسيا بخسارة ثقيلة

منتخب اليمن ينهي تصفيات آسيا بخسارة ثقيلة
أنهى منتخب اليمن للشباب مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، بالخسارة أمام نظيره الياباني 0-4، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.
وختم الأحمر اليمني الشاب مشواره في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حصدها من فوزه في الجولة الثانية أمام الكويت 3-1، مقابل خسارتين أمام كمبوديا 1-2، واليابان 0-4، ليودع البطولة.
وتصدرت اليابان ترتيب المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، من الفوز على الكويت 4-0 وكمبوديا 8-0.
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