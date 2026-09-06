عبد الرحيم علي: اجتماعات قيادات الإخوان مرصودة ومسجلة.. وفبركة التسريبات تعكس إفلاسهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 02:13 صباحاً - فضح الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، الأساليب التضليلية التي تنتهجها عناصر ولجان جماعة الإخوان في الخارج، مؤكداً أن ما يروجونه من "تسريبات كبرى" وصور منسوبة لقيادات ومسؤولين في الدولة، لا تتعدى كونها صوراً مفبركة ومزورة، أو لقطات اجتماعية طبيعية لشخصيات عامة يتم استغلالها بسذاجة لإثارة الرأي العام.

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة "MBC مصر"، أن هؤلاء يزعمون امتلاك أدوات تكنولوجية متطورة ويتطاولون على مؤسسات الدولة، بينما واقعهم يكشف جهلهم وسطحيتهم، لافتاً إلى أن شباباً مصريين في أوروبا يملكون الوعي والأدوات الحقيقية التي مكنتهم من رصد وتوثيق تحركات تلك العناصر بدقة بالغة.

تسجيلات حية لاجتماعات قيادات الجماعة

وكشف د. عبد الرحيم علي عن امتلاكه تسجيلات كاملة لاجتماعات سرية تُعقد لقيادات إخوانية وشخصيات متحالفة معهم في الخارج، من بينهم الوزير الإخواني السابق أسامة صالح، ومحمود وهبة، مبيناً أن هذه التسجيلات توضح عقلية هؤلاء وطريقة تفكيرهم ومخططاتهم، ومؤكداً أن تحركاتهم مكشوفة ومرصودة "رأساً على عقب".

وشدد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط على أن تلك التسجيلات الحية تُعرض على الهواء لتسمع الجماهير بأذانها حقيقة ما يدور داخل الغرف المغلقة، مشيراً إلى أن القيادات التي تدّعي معارضة الدولة وتتآمر عليها من الخارج باتت مكشوفة تماماً أمام الرأي العام بالصوت والوقائع.

إجهاض المخططات ويقظة الدولة

من جانبه، أشاد الإعلامي عمرو أديب بالجهد التوثيقي الذي قدمه الدكتور عبد الرحيم علي، معتبراً أنه أجهض مخططات ومفاجآت المؤتمرات والكيانات المدنية المزيفة التي كان يسعى التنظيم لتدشينها في أوروبا كواجهة جديدة للتحرك، لافتاً إلى أهمية التخصص والاعتماد على الوثائق والمستندات الدامغة.

واختتم أديب بالتأكيد على أن "الدولة المصرية بخير وتدرك جيداً ما يدور حولها"، مشدداً على أن الطرح المقدم للمشاهدين يعتمد كلياً على أدلة قاطعة وبراهين صوتية مسجلة بعيداً عن أي خيال، لتفنيد أكاذيب المنصات الإخوانية وكشف القائمين عليها.