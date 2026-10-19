انتهاء الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026 بحضور فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 02:33 مساءً - انتهت الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026، فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، في إطار انطلاق فعاليات المنتدى الذي يُعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت شعار “نظرة لليوم.. رؤية للغد”.

ويستهدف المنتدى فتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة مسارات التنمية في مصر، واستعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية، إلى جانب بحث التحديات الراهنة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وتتضمن أجندة المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية التي تناقش قضايا بناء الإنسان، والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، إلى جانب ملفات التنمية المتكاملة، وجودة حياة المواطن، والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والتحول الرقمي.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، بما يسهم في صياغة رؤى وخطط عمل مستقبلية تستجيب للاحتياجات المجتمعية وتدعم مسارات التنمية.