استدعاءات دولية تضرب الزمالك.. أنجولا وفلسطين تستدعيان 3 لاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 10:25 مساءً - تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، بشأن استدعاء شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، للانضمام إلى قائمة منتخب أنجولا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستعد المنتخب الأنجولي لخوض مواجهتين خلال فترة التوقف، حيث يلتقي مع منتخب مصر يوم 25 سبتمبر الجاري، قبل أن يواجه مالاوي في السادس من أكتوبر المقبل، ضمن مشوار التصفيات القارية.

وفي السياق ذاته، تلقى الزمالك إخطارًا باستدعاء الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد، للانضمام إلى معسكر منتخب فلسطين والمشاركة في الدورة الودية المقرر إقامتها في الصين.

ويخوض منتخب فلسطين ثلاث مواجهات خلال الدورة، يبدأها بمواجهة المنتخب الصيني يوم 24 سبتمبر، ثم يلتقي تركمانستان في 28 من الشهر نفسه، على أن يختتم مشاركته بمواجهة طاجيكستان يوم 2 أكتوبر المقبل.

ويأتي انضمام ثلاثي الزمالك إلى منتخبات بلادهم في ظل ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الموسم الجاري.