حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين لمعسكر منتخب مصر فى سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 11:13 صباحاً - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على القائمة النهائية للاعبين المحترفين بالخارج والمقرر استدعاؤهم للالتحاق بالمعسكر التدريبي المقبل خلال شهر سبتمبر.

ويدخل المنتخب الوطني لكرة القدم مرحلة حاسمة من التحضير الفني والبدني تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، حيث ينطلق المعسكر المغلق للفراعنة 17 سبتمبر تمهيداً لاستهلال المشوار القاري ومواجهة كل من أنجولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

وضمّت الخيارات الأطقم التكتيكية والأسماء البارزة في الدوريات الأوروبية والعربية، بهدف تدعيم مختلف الخطوط وتحقيق أقصى درجات الجاهزية الفنية للارتباطات القارية القادمة.

وجاءت قائمة المحترفين المعلنة لتشمل كلاً من: محمد صلاح (طرابزون التركي)، عمر مرموش (توتنهام الإنجليزي)، محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)، إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي)، هيثم حسن (سيلتيك الإسكتلندي)، حمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني)، حسام عبد المجيد (لودوجوريتس البلغاري)، محمود حسن تريزيجيه (الرياض السعودي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، ورامي ربيعة (العين الإماراتي).

وتستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا منافسات البطولة في حدث تاريخي يشهد تنظيم المسابقة في ثلاث دول لأول مرة، حيث تنطلق الفعاليات في 19 يونيو 2027 وتستمر حتى 17 يوليو من ذات العام. وتتضمن آلية التأهل تقسيم 48 منتخباً على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات.

جدول مواجهات مصر في مشوار التأهل

توزعت مباريات المنتخب المصري على عدة مراحل ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يستضيف ستاد القاهرة مواجهة الجولة الأولى أمام أنجولا مساء يوم 25 سبتمبر، يليها الانتقال إلى جوبا لملاقاة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، ثم تتواصل المنافسات خلال شهر نوفمبر بمواجهتي مالاوي ذهاباً وإياداً، وتُختتم المرحلة التصفيات في مارس من عام 2027 بمواجهتين أمام جنوب السودان وأنجولا.

مواعيد مباريات المنتخب

1ـ 25 سبتمبر 2026 (الساعة 10:00 مساءً) - ستاد القاهرة الدولي (الجولة الأولى).

2ـ جنوب السودان × مصر: 29 سبتمبر 2026 (الساعة 3:00 عصرًا) - في جوبا (الجولة الثانية).

3ـ الجولة الثالثة.. مصر × مالاوي: 9-17 نوفمبر 2026

4ـ الجولة الرابعة.. مالاوي × مصر: 9-17 نوفمبر 2026

5ـ الجولتين الخامسة والسادسة.. مصر × جنوب السودان/ أنجولا 22-30 مارس 2027

تفاصيل استضافة البطولة ونظام التأهل

تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا منافسات البطولة في حدث تاريخي يشهد تنظيم المسابقة في ثلاث دول لأول مرة، حيث تنطلق الفعاليات في 19 يونيو 2027 وتستمر حتى 17 يوليو من ذات العام. وتتضمن آلية التأهل تقسيم 48 منتخباً على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات.