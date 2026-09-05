أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل القحمي

الأمين العام المساعد يواسي آل القحميبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سمير محمد منصور القحمي عضو قيادة المؤتمر في مديرية بني العوام بمحافظة حجة، في وفاة شقيقه الشيخ علي محمد منصور القحمي، بعد حياة حافلة بالعطاء.

مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل القحمي بمديرية بني العوام محافظة حجة في هذا المصاب.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".