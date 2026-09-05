أخبار اليمن : 4 شهداء بنيران المرتزقة في تعز والحديدة

4 شهداء بنيران المرتزقة في تعز والحديدة
استُشهد 4 مدنيين وأصيب آخرون، اليوم، بنيران مرتزقة العدو السعودي في محافظتي تعز والحديدة.
وأوضحت مصادر محلية أن مرتزقة العدو السعودي أطلقوا قذيفة على منطقة وادي الحسين في خدير، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر.
وأشارت المصادر إلى استشهاد رجل مسن برصاص قناصة المرتزقة في قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم.
وفي الحديدة، أفادت المصادر بأن قذيفة أطلقها المرتزقة أصابت بشكل مباشر منزل المواطن عبدالله محمد خلوف في منطقة ريف الجراحي بمديرية الجراحي، ما أدى إلى استشهاده وابنته وإصابة زوجته وأحد أقاربه.
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