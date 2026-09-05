العدو الإسرائيلي يقتحم قرية برام الله
اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي ، مساء اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية ، بأن قوة من جيش العدو اقتحمت القرية، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات ، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات العدو الإسرائيلي كانت قد احتجزت شابين في وقت سابق من اليوم، وأجبرتهما على فتح طريق فرعية مغلقة في منطقة "شعب اللوز" غرب القرية، كما تم الاعتداء على مواطن فلسطيني بالضرب.
وتتعرض قرية المغير لاقتحامات متواصلة من قوات العدو الإسرائيلي ، إلى جانب اعتداءات المستوطنين الإرهابيين المستمرة على الأهالي وممتلكاتهم.
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