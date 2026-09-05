احتفالا بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 01:21 صباحاً - أقام هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، حفل عشاء للتوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد تجديد التعاقد، لقيادة منتخب مصر حتى 2030، وذلك في حضور خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وأحمد حلمي الشريف، وطارق أبوالعينين، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووليد بدر، المدير الإداري للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر، خلال شهر سبتمبر الحالي، لخوض مباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و 29 في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.