60 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

60 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصىأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ومنعت العشرات من الشبان من الوصول إليه، واعتقلت شابا من باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي السواتر الحديدية في شوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت المصلين وحررت هوياتهم وفحصتها.

وتأتي التشديدات بالتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وتصاعد الإجراءات الأمنية التي تستهدف الحد من وجود المصلين في باحاته، لا سيما أيام الجمعة والمناسبات الدينية.