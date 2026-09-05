الهيئة العامة للطرق والكباري تنفي سوء حالة طريق قفط القصير وتؤكد استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 01:21 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا اعلاميا حول الفيديو الذي تم بثه عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة طريق قفط القصير حيث تؤكد الهيئة عدم صحة ماتم تداوله عبر الفيديو موضحة الحقائق التالية

1.تواصل الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال التطوير المستهدفة بطريق "قفط/القصير"، والذي يُعَد من أقدم المحاور العرضية التي تربط وادي النيل بمحافظة البحر الأحمر ويبلغ طوله ١٨٠ كم وعرضه ٨ م بواقع حارتين مروريتين.

2. تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير القطاع الواقع بنطاق محافظة قنا بإجمالي أطوال ٥٧ كم، بدءًا من تقاطع الطريق الزراعي الشرقي بمدينة قفط بإتجاه محافظة البحر الأحمر.

​3. فيما يخص القطاع الثاني للمحور الممتد بطول ٩٠ كم داخل نطاق محافظة البحر الأحمر وحتى مدينة القصير، تُؤكد الهيئة أنه تم بالفعل إدراج هذا القطاع ضمن خطة الصيانة والتطوير الشاملة للعام المالي الحالي، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة له وفق أعلى المواصفات الهندسية.

4. يُمثل هذا الطريق محورًا جغرافيًا واقتصاديًا حيويًا؛ حيث يسهم في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع وتخفيض زمن التنقل بين محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، كما يعزز تنشيط الحركة السياحية بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الخادمة للمشروعات التعدينية والمناجم بالفواخير.

5. تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري مواصلة جهودها في تطوير كافة محاور شبكة الطرق القومية، حرصًا على تقديم أعلى مستويات الخدمة، وتوفير الأمان والسلامة لرواد الطرق.