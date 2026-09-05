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مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنتر ميلان ونابولى واتحاد جدة أمام النصر

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مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنتر ميلان ونابولى واتحاد جدة أمام النصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 5 - 9 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الاتحاد ضد النصر فى الدوري السعودي، ولقاء إنتر ميلان ضد نابولي بالدوري الإيطالي.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 

إيجل نوار X الهلال أم درمان – الساعة 4 عصرا  

 

المريخ X باور ديناموز – الساعة 8 مساء

 

جابورون يونايتد X يانج افريكانز – الساعة 8 مساء

 

الإفريقي X ديوليبا أي سي – الساعة 9 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1  

 

برينتفورد X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

 

برايتون X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

 

فولهام X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD  

 

مانشستر سيتي X كوفينتري سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

نوتنجهام فوريست X توتنهام هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

 

هال سيتي X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

 

رايو فاليكانو X راسينج سانتاندير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

 

فياريال X ديبورتيفو لاكورنيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

 

إنتر ميلان X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

 

روما X أتالانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports XTRA 1

 

لوهافر X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4     

 

نيس X لومان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3    

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X أونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا

 

بوروسيا مونشنجلادباخ X إيلفيرسبيرج – الساعة 4:30 عصرا

 

هوفينهايم X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

 

باديربورن X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

 

فيردر بريمن X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

 

شالكه 04 X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

إيرزوروم سبور X كونيا سبور – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

فنربخشة X بشكتاش – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

 

مواعيد مباريات الدوري الإسكتلندي 

أبردين X كيلمارنوك – الساعة 5 مساء

 

دندي يونايتد X فالكيرك – الساعة 5 مساء

 

رينجرز X ماذرويل – الساعة 5 مساء

 

سانت ميرين X سيلتيك – الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيصلي X الحزم – الساعة 6:50 مساء على قناة 2 Thmanyah

 

التعاون X الفتح – الساعة 6:55 مساء على قناة 1 Thmanyah

 

الاتحاد X النصر – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah

 

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الريان X الدحيل – الساعة 5 مساء على قناة ALKASS 5

 

السد X الغرافة – الساعة 7:15 مساء على قناة ALKASS 5

 

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة

 

بني ياس X حتا – الساعة 4:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 2

 

الشارقة X يونايتد – الساعة 4:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1

 

شباب أهلي دبي X الجزيرة – الساعة 7:15 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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