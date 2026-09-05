مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنتر ميلان ونابولى واتحاد جدة أمام النصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 5 - 9 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الاتحاد ضد النصر فى الدوري السعودي، ولقاء إنتر ميلان ضد نابولي بالدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
إيجل نوار X الهلال أم درمان – الساعة 4 عصرا
المريخ X باور ديناموز – الساعة 8 مساء
جابورون يونايتد X يانج افريكانز – الساعة 8 مساء
الإفريقي X ديوليبا أي سي – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
برينتفورد X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
برايتون X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فولهام X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD
مانشستر سيتي X كوفينتري سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نوتنجهام فوريست X توتنهام هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
هال سيتي X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6
رايو فاليكانو X راسينج سانتاندير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
فياريال X ديبورتيفو لاكورنيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فيورنتينا X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv
إنتر ميلان X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة stc tv
روما X أتالانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports XTRA 1
لوهافر X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
نيس X لومان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن X أونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X إيلفيرسبيرج – الساعة 4:30 عصرا
هوفينهايم X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا
باديربورن X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا
فيردر بريمن X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
شالكه 04 X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
إيرزوروم سبور X كونيا سبور – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فنربخشة X بشكتاش – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الإسكتلندي
أبردين X كيلمارنوك – الساعة 5 مساء
دندي يونايتد X فالكيرك – الساعة 5 مساء
رينجرز X ماذرويل – الساعة 5 مساء
سانت ميرين X سيلتيك – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفيصلي X الحزم – الساعة 6:50 مساء على قناة 2 Thmanyah
التعاون X الفتح – الساعة 6:55 مساء على قناة 1 Thmanyah
الاتحاد X النصر – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
الريان X الدحيل – الساعة 5 مساء على قناة ALKASS 5
السد X الغرافة – الساعة 7:15 مساء على قناة ALKASS 5
مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة
بني ياس X حتا – الساعة 4:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 2
الشارقة X يونايتد – الساعة 4:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1
شباب أهلي دبي X الجزيرة – الساعة 7:15 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1