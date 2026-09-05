مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنتر ميلان ونابولى واتحاد جدة أمام النصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 5 - 9 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الاتحاد ضد النصر فى الدوري السعودي، ولقاء إنتر ميلان ضد نابولي بالدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

إيجل نوار X الهلال أم درمان – الساعة 4 عصرا

المريخ X باور ديناموز – الساعة 8 مساء

جابورون يونايتد X يانج افريكانز – الساعة 8 مساء

الإفريقي X ديوليبا أي سي – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

برايتون X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فولهام X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD

مانشستر سيتي X كوفينتري سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نوتنجهام فوريست X توتنهام هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

هال سيتي X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

رايو فاليكانو X راسينج سانتاندير – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

فياريال X ديبورتيفو لاكورنيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

إنتر ميلان X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

روما X أتالانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports XTRA 1

لوهافر X بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس X لومان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X أونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X إيلفيرسبيرج – الساعة 4:30 عصرا

هوفينهايم X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

باديربورن X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

شالكه 04 X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

إيرزوروم سبور X كونيا سبور – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فنربخشة X بشكتاش – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإسكتلندي

أبردين X كيلمارنوك – الساعة 5 مساء

دندي يونايتد X فالكيرك – الساعة 5 مساء

رينجرز X ماذرويل – الساعة 5 مساء

سانت ميرين X سيلتيك – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيصلي X الحزم – الساعة 6:50 مساء على قناة 2 Thmanyah

التعاون X الفتح – الساعة 6:55 مساء على قناة 1 Thmanyah

الاتحاد X النصر – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الريان X الدحيل – الساعة 5 مساء على قناة ALKASS 5

السد X الغرافة – الساعة 7:15 مساء على قناة ALKASS 5

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة

بني ياس X حتا – الساعة 4:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 2

الشارقة X يونايتد – الساعة 4:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1

شباب أهلي دبي X الجزيرة – الساعة 7:15 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1