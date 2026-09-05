هيئة الاستعلامات تنشر تقريرًا خاصًا حول زيارة الرئيس الصيني إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 10:25 مساءً - نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، على موقعها الإلكتروني، تقريرا خاصا بعنوان "مصر والصين.. شراكة استراتيجية نحو المستقبل"، يتناول زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، وأبعادها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات المصرية–الصينية.

ويرصد التقرير الذى أعده مركز الدراسات الإعلامية والسياسية بالهيئة العامة للاستعلامات دلالات الزيارة وتوقيتها، في ضوء مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وما شهدته هذه العلاقات من تطور وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إلى جانب تناول أبرز مخرجات الزيارة وما تم خلالها من توقيع عدد من وثائق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ومبادرة الحزام والطريق.

ويستعرض الملف التحول الذي تشهده الشراكة المصرية–الصينية، من التركيز على مشروعات البنية الأساسية إلى مجالات أكثر ارتباطًا بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة، بما يعكس توجه البلدين نحو بناء شراكة أكثر تكاملًا خلال المرحلة المقبلة.

كما يتناول الملف الأهمية الاستراتيجية لمصر في الرؤية الصينية، وما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، ودور محوري في حركة التجارة العالمية من خلال قناة السويس، فضلًا عن مكانتها العربية والأفريقية، باعتبارها بوابة مهمة للتعاون الصيني مع أسواق المنطقة والقارة الأفريقية.

ويلقي الملف الضوء كذلك على تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومؤشرات التجارة والاستثمارات الصينية في مصر، والاتجاه نحو تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، إلى جانب توسيع التعاون داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحويلها إلى قاعدة للإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ويتضمن الملف قراءة للخطاب الرئاسي المتبادل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج، وما عكسه من رؤية مشتركة لتطوير العلاقات، فضلًا عن استعراض أبعاد التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، والتطور الذي شهده التعاون العسكري خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض الملف في ختامه أبرز نتائج زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، وفي مقدمتها توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون في عدد من المجالات، بما يؤكد اتساع نطاق الشراكة المصرية–الصينية وانتقالها إلى مجالات جديدة تتصل بالتكنولوجيا والتصنيع والتكامل الاقتصادي.

ويأتي نشر هذا الملف في إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات على تقديم قراءة شاملة ومتكاملة لأبرز الزيارات والأحداث الدولية ذات الصلة بمصر، وإتاحة المعلومات والتحليلات التي تساعد على فهم أبعادها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وتعكس تطور علاقات مصر الدولية وشراكاتها مع مختلف القوى العالمية.