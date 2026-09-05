الخميس آخر فرصة.. التعليم العالي تحذر طلاب الشهادات المعادلة قبل غلق تسجيل الرغبات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 09:33 مساءً -

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

وحددت الوزارة الساعة السابعة مساء الخميس 10 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لانتهاء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. ودعت الطلاب الذين لم يستكملوا إجراءاتهم إلى سرعة الدخول للموقع قبل انتهاء المهلة المحددة.

وشددت الوزارة على أهمية مراجعة الرغبات وترتيبها بعناية قبل إتمام عملية التسجيل. كما طالبت الطلاب بالتأكد من حفظ الرغبات بعد الانتهاء من إدخالها حتى لا تواجههم أي مشكلات تتعلق بالتسجيل.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات يتم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الرسمي ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لقبول طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتأتي الساعات الأخيرة قبل إغلاق التسجيل كفرصة نهائية للطلاب الذين لم ينتهوا من إدخال رغباتهم أو يرغبون في مراجعتها والتأكد من ترتيبها قبل انتهاء الفترة المقررة.

وناشدت الوزارة الطلاب الالتزام بالموعد النهائي وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة. كما أكدت ضرورة الاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني والمصادر الرسمية للحصول على البيانات والتحديثات الخاصة بإجراءات التنسيق.