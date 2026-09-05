الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء شخص منع أسرة من الخروج من المنزل فى سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 سبتمبر 2026 06:57 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى الأسر بتهديد أفراد أسرة أخرى، ومنعهم من الخروج من المنزل منذ أكثر من 20 يوم لخلافات بينهما بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة دار السلام بحدوث مشاجرة ومصاب بدائرة المركز، بين طرف أول "عامل مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم"، وطرف ثان "شخصين"، وجميعهم أبناء عمومة ومقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب، وأطلق أحد أفراد الطرف الثانى عياراً نارياً من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الأول، وأمكن ضبط الطرف الثانى فى حينه، وضبط بحوزته بندقية آلية "المستخدمة فى التعدى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيق.

وبتاريخ 3 سبتمبر الجارى تبلغ لشرطة النجدة من نجل عم الطرف الثانى، بحدوث مشاجرة بذات الدائرة ومنع أهلية المجنى عليه لإحدى السيدات من أقارب المتهم من الخروج من منزلها والتعدى عليها بالسب، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم وإنصرافهم عقب ذلك دون حدوث أية تداعيات، وإدعاء القائم على النشر بذلك على غير الحقيقة فى محاولة للضغط على أهلية المجنى عليه للتصالح.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.