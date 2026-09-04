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بعد تحديه للأمن بصعوبة ضبطه.. سقوط المتهم بحركات منافية للآداب في «لايف»

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بعد تحديه للأمن بصعوبة ضبطه.. سقوط المتهم بحركات منافية للآداب في «لايف»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله من خلال بث مباشر على أحد التطبيقات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بالتلفظ بألفاظ نابية والأتيان بحركات منافية للآداب العامة والزعم بعدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبطه .

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالبث المباشر (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ) وبمواجهته إعترف بقيامه بتسجيل المقطع المشار إليه من بث مباشر ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى فى إطار الإستعراض ولزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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