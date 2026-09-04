الجزر مليان بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة زي البيتا كاروتين وفيتامين أ ومضادات الاكسدة، والنهاردة هنعرف مع بعض طريقة عمل تونر الجزر لبشرة صافية ونضرة.
ليه تونر الجزر مفيد للبشرة؟
- البيتا كاروتين: هو مضاد اكسدة قوي الجسم بيحوله لفيتامين أ، المعروف بفعاليته في مكافحة حب الشباب وتحسين لون البشرة.
- فيتامين C: بيعزز انتاج الكولاجين، وبيزود من مرونة البشرة، وبيمنحها اشراقة ونضارة.
- فيتامين E: بيساعد في التئام الندبات وتخفيف الالتهابات.
- البوتاسيوم: بيرطب البشرة الجافة وبيحافظ على نضارتها.
العناصر الغذائية دي متجمعة بتساعد على علاج مشاكل جلدية كتير، من اول الشيخوخة المبكرة لحد اضرار اشعة الشمس وبهتان البشرة.
المكونات:
- جزرة متوسطة الحجم.
- كوباية ماية.
- معلقة صغيرة من جل الصبار.
- معلقة صغيرة من جل بذور الكتان (اختياري، ولكنه ممتاز للترطيب).
- من ٣ - ٤ نقط من زيت بذور الجزر (اختياري).
طريقة التحضير:
١- اغسلي الجزرة وقشريها وابشريها واخلطي معاها حوالي ١/٢ كوباية ماية واضربيها في الخلاط، وبعدين صفي الخليط باستخدام مصفى او قطعة قماش لاستخلاص العصير.
٢- في طبق اخلطي عصير الجزر مع جل الصبار وجل بذور الكتان، وقلبي كويس لمزج المكونات.
٣- اختياري ممكن تضيفي زيت بذور الجزر.
٤- صبي التونر في زجاجة سبراي، واحفظيه في التلاجة، ورجي الزجاجة كويس قبل كل استخدام.
طريقة الاستخدام:
- الصبح وبالليل: بعد تنضيف البشرة، رشي التونر البارد على بشرتك او باستخدام قطعة قطن.
- انتعاش نص النهار: استخدميه خلال اليوم لانعاش البشرة الباهتة والمجهدة.
- نصيحة: رش التونر وهو بارد بيدي تأثير فوري لشد البشرة وتهدئتها، ومثالي في ايام الحر.
- مدة الصلاحية: احفظيه في التلاجة واستخدميه خلال ١٠ - ١٤ يوم.
فوايد التونر:
١- البيتا كاروتين بيحسن تجديد خلايا البشرة، وده بيساعد على بشرة اكتر نضارة.
٢- بيساعد على تضييق المسام والتحكم في الزيوت، فيتامين أ الموجود في الجزر بيساعد على تنظيم انتاج الدهون، وده بيخلي التونر مثالي للبشرة الدهنية او المعرضة لحب الشباب.
٣- بيحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة، الجزر بيساعد على تحفيز انتاج الكولاجين وتقليل ظهور الخطوط الرفيعة بسبب محتواه العالي من مضادات الاكسدة.
٤- بيهدي الالتهاب، مزيج الصبار والبيتا كاروتين بيساعد على تهدئة البشرة المتهيجة او المتضررة من الشمس، وده بدوره بيقلل الاحمرار والالتهاب.
٥- ترطيب عميق، جل بذور الكتان بيحافظ على ترطيب البشرة من غير ما يخليها دهنية، وهو مثالي للحصول على بشرة مضيئة وناعمة.
نصايح اضافية:
- ممكن تضيفي التونر لماية الاستحمام لبشرة جسم مشرقة.
- استخدميه كمثبت للمكياج للحصول على لمسة نهائية طبيعية.
- اشربي عصير الجزر بانتظام لتعزيز صحة بشرتك من جوه.
- اتجنبي استخدام الزيوت العطرية قريب من العين، عند وضع التونر على منطقة تحت العينين، ولو بشرتك حساسة اتجنبي استخدام زيت بذور الجزر لمنع تهيج البشرة.
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