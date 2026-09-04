الجزر مليان بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة زي البيتا كاروتين وفيتامين أ ومضادات الاكسدة، والنهاردة هنعرف مع بعض طريقة عمل تونر الجزر لبشرة صافية ونضرة.

ليه تونر الجزر مفيد للبشرة؟

- البيتا كاروتين: هو مضاد اكسدة قوي الجسم بيحوله لفيتامين أ، المعروف بفعاليته في مكافحة حب الشباب وتحسين لون البشرة.

- فيتامين C: بيعزز انتاج الكولاجين، وبيزود من مرونة البشرة، وبيمنحها اشراقة ونضارة.

- فيتامين E: بيساعد في التئام الندبات وتخفيف الالتهابات.

- البوتاسيوم: بيرطب البشرة الجافة وبيحافظ على نضارتها.

العناصر الغذائية دي متجمعة بتساعد على علاج مشاكل جلدية كتير، من اول الشيخوخة المبكرة لحد اضرار اشعة الشمس وبهتان البشرة.

المكونات:

- جزرة متوسطة الحجم.

- كوباية ماية.

- معلقة صغيرة من جل الصبار.

- معلقة صغيرة من جل بذور الكتان (اختياري، ولكنه ممتاز للترطيب).

- من ٣ - ٤ نقط من زيت بذور الجزر (اختياري).

طريقة التحضير:

١- اغسلي الجزرة وقشريها وابشريها واخلطي معاها حوالي ١/٢ كوباية ماية واضربيها في الخلاط، وبعدين صفي الخليط باستخدام مصفى او قطعة قماش لاستخلاص العصير.

٢- في طبق اخلطي عصير الجزر مع جل الصبار وجل بذور الكتان، وقلبي كويس لمزج المكونات.

٣- اختياري ممكن تضيفي زيت بذور الجزر.

٤- صبي التونر في زجاجة سبراي، واحفظيه في التلاجة، ورجي الزجاجة كويس قبل كل استخدام.

طريقة الاستخدام:

- الصبح وبالليل: بعد تنضيف البشرة، رشي التونر البارد على بشرتك او باستخدام قطعة قطن.

- انتعاش نص النهار: استخدميه خلال اليوم لانعاش البشرة الباهتة والمجهدة.

- نصيحة: رش التونر وهو بارد بيدي تأثير فوري لشد البشرة وتهدئتها، ومثالي في ايام الحر.

- مدة الصلاحية: احفظيه في التلاجة واستخدميه خلال ١٠ - ١٤ يوم. Skin Health Carrots Vit A

فوايد التونر:

١- البيتا كاروتين بيحسن تجديد خلايا البشرة، وده بيساعد على بشرة اكتر نضارة.

٢- بيساعد على تضييق المسام والتحكم في الزيوت، فيتامين أ الموجود في الجزر بيساعد على تنظيم انتاج الدهون، وده بيخلي التونر مثالي للبشرة الدهنية او المعرضة لحب الشباب.

٣- بيحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة، الجزر بيساعد على تحفيز انتاج الكولاجين وتقليل ظهور الخطوط الرفيعة بسبب محتواه العالي من مضادات الاكسدة.

٤- بيهدي الالتهاب، مزيج الصبار والبيتا كاروتين بيساعد على تهدئة البشرة المتهيجة او المتضررة من الشمس، وده بدوره بيقلل الاحمرار والالتهاب.

٥- ترطيب عميق، جل بذور الكتان بيحافظ على ترطيب البشرة من غير ما يخليها دهنية، وهو مثالي للحصول على بشرة مضيئة وناعمة.

نصايح اضافية:

- ممكن تضيفي التونر لماية الاستحمام لبشرة جسم مشرقة.

- استخدميه كمثبت للمكياج للحصول على لمسة نهائية طبيعية.

- اشربي عصير الجزر بانتظام لتعزيز صحة بشرتك من جوه.