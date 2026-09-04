سيدات مصر يكتبن التاريخ في الطائرة.. بطولة أفريقيا وعبور تاريخي إلى أولمبياد لوس أنجلوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 09:37 مساءً -

توج منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على المنتخب الكيني بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في كينيا.

وحقق المنتخب بقيادة المدير الفني عماد نوار إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس للمرة الأولى في تاريخه. كما حجز الفريق بطاقة المشاركة في بطولة العالم المقبلة.

وكان منتخب سيدات الطائرة قد حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد تخطي رواندا بثلاثة أشواط نظيفة في الدور نصف النهائي.

وقبل ذلك نجح المنتخب المصري في الوصول إلى نصف النهائي عقب الفوز على تونس بثلاثة أشواط دون رد في الدور ربع النهائي من البطولة المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس.

وافتتح المنتخب مشواره في الأدوار الإقصائية بالفوز على بوروندي بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ16. كما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعدما تغلب على بوركينا فاسو والسنغال وأوغندا.

وضمت قائمة منتخب مصر في البطولة دعاء محمد ودانة شوقي في مركز المعد. وفي مركز 2 شاركت تقي مدحت ونور ياسين.

وضمت قائمة مركز 4 كلا من سارة أمين ومريم متولي وندى معوض وزينة العلمي. وفي مركز 3 تواجدت آية خالد وداليا المرشدي وندى مرجان ومي غزال.

وشغل مركز الليبرو كل من ندى وليد وحبيبة زعتر. وقاد المنتخب خلال منافسات البطولة المدير الفني عماد نوار.

ويمنح التتويج القاري والتأهل الأولمبي منتخب سيدات مصر دفعة قوية في المرحلة المقبلة مع الاستعداد لخوض منافسات بطولة العالم والظهور الأول في دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس.