أخبار اليمن : اجتماع بالحديدة يدعو المغرر بهم للعودة إلى صف الوطن

اجتماع بالحديدة يدعو المغرر بهم للعودة إلى صف الوطندعا اجتماع موسع بمحافظة الحديدة، اليوم، أبناء المحافظة المغرر بهم في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي إلى اغتنام فرصة العودة إلى وطنهم وتحييد أنفسهم عن مخططاته وأدواته، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز وحدة الصف والجهوزية والوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة العدو.

وناقش الاجتماع، الذي ضم قيادة المحافظة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وعلماء ومشايخ وأكاديميين وشخصيات اجتماعية وقيادات السلطة المحلية والتعبئة، مستجدات الأوضاع وما تشهده مختلف الجبهات من تطورات، إلى جانب سبل تعزيز الموقف الوطني وإفشال محاولات العدو السعودي استخدام أبناء المحافظة في خدمة أجندته.

وفي الاجتماع، أكد محافظ المحافظة عبدالله عطيفي أن أبناء المحافظة أثبتوا حضورهم وموقفهم الوطني في مختلف المحطات، مشيدًا بالجهود التي أسهمت في إنجاح فعالية المولد النبوي وما شهدته المحافظة من حشود مليونية غير مسبوقة عكست مستوى الوعي والارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشاد بالعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها في استهداف تحشيدات العدو السعودي، مؤكدًا دعم ومساندة تلك العمليات في مواجهة الغزاة والمحتلين والمرتزقة، مثمناً الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة في إسناد الموقف الوطني والتصدي للتصعيد.

وجدّد عطيفي دعوته للمغرر بهم من أبناء المحافظة العودة إلى صف الوطن وعدم الاستمرار في مساندة المحتلين الذين يحاصرون اليمن منذ 12 عامًا، مؤكدًا أن الرهان على العدو السعودي وأدواته لن يحقق لهم إلا الخسارة، وأن مصلحة أبناء المحافظة وكل أبناء الوطن تقتضي العودة إلى وطنهم والوقوف إلى جانب شعبهم.

كما دعا محافظ الحديدة أبناء مديريتي حيس والخوخة إلى تعزيز دورهم الوطني ومواقفهم المساندة للوطن، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الغزاة والمحتلين وإفشال مخططاتهم، لافتًا إلى أن حقوق أبناء المديريتين وممتلكاتهم الخاصة مصونة، وأن الموقف الوطني لأبناء تهامة سيظل حاضرًا في مواجهة مخططات العدو.

وأوضح المحافظ عطيفي، أن الدعوة للعودة إلى الصف الوطني تنطلق من المسؤولية الوطنية والدينية، وإلقاء الحجة وحقن الدماء، حرصًا على إنقاذ المغرر بهم من استمرار خدمة أجندة العدو، وإفشال مخططاته التي تسعى إلى استخدامهم أدوات لتنفيذ أهدافه.

وجدّد التأكيد على جهوزية أبناء الحديدة بمختلف مكوناتهم لرفد الجبهات بالرجال والعتاد، ومواصلة الإسناد لمعركة التصدي للعدو، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة مخططاته، وإفشال كل المؤامرات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره وسيادته.

بدوره، أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، أن العدو السعودي يسعى إلى توظيف مرتزقته في المناطق الخاضعة لسيطرته وتحويلهم إلى رأس حربة في مواجهة خيارات القوات المسلحة اليمنية، والزج بالمغرر بهم في معركة لا تخدم مصالحهم ولا مستقبل مناطقهم.

وأوضح، أن استغلال المغرر بهم من أبناء المحافظة، يأتي ضمن مخطط لاستنزاف أبناء تهامة وإبقاء الصراع مستمرا، بدلًا من توجيه طاقاتهم لحماية أرضهم وأمنهم ومجتمعهم، مشيرا إلى أن الرهان على الخارج لن يحقق لهم سوى الخسارة.

وأشار المرتضى، إلى أن السعودية غارقة في الدفاع عن مصالحها وأمنها، وليست معنية بالدفاع عن أدواتها، وأن من يراهن عليها سيكون أول من يدفع ثمن التخلي عنه عند تغير الظروف والمعادلات، داعيًا المغرر بهم إلى قراءة واقع الأحداث والاستفادة من فرصة العودة إلى صف الوطن.

وأكد أن الوطن يتسع لجميع أبنائه، وأن العودة إلى الصف الوطني تحفظ لأبناء المحافظة كرامتهم وأمنهم ومستقبلهم، محذّرًا من استمرار المغرر بهم في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي خدمة لأهدافه، والزج بهم في مواجهة إخوانهم من أبناء الوطن، في معركة لا تخدم سوى مصالح العدو وتسعى لاستمرار الحصار وزيادة معاناة الشعب اليمني.

كما أكد نائب وزير الداخلية أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في انتزاع استحقاقات الشعب اليمني من العدو السعودي، ومواجهة التصعيد بالتصعيد، ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.

ولفت إلى أن كسر الحصار عن الشعب اليمني وتحرير القرار الوطني واستعادة الثروات الوطنية بما يمكن الشعب اليمني من الاستفادة منها، وإنهاء حالة الوصاية والتدخل الخارجي الذي استهدف اليمن ومقدراته هي أولوية للشعب اليمني بكل فئاته.