الأرصاد الجوية تكشف تأثيرات النينيو على طقس مصر بعد تحذيرات المنظمة العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يوجد تأثير مباشر لظاهرة النينيو على جمهورية مصر العربية حيث تعتبر مصر من أقل الدول تأثرا نظراً لطبيعة موقعها الجغرافي.

تحذير عاجل من المنظمة العالمية للأرصاد من تأثيرات ظاهرة النينو

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه أحدث توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إلى أن ظاهرة النينيو (El Niño) أصبحت راسخة، مع توقعات باستمرارها حتى فبراير 2027، واحتمالية زيادة قوتها خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى مستوى قوي جدًا، على أن تبلغ ذروتها قرب نهاية عام 2026.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية فى تقرير لها، لكن قوة ظاهرة النينيو لا تعني بالضرورة حدوث التأثيرات نفسها في جميع أنحاء العالم، إذ تختلف طبيعة التأثيرات من منطقة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي، والموسم، وتفاعل الظاهرة مع العوامل المناخية الأخرى.

ارتفاع درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي

وأشارت : ملحوظة تأتى هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط درجات الحرارة وكميات الأمطار في مناطق مختلفة حول العالم.

التوقعات التى جاءت من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

وتشير التوقعات التى جاءت من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، للفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2026 إلى ارتفاع احتمالات تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم مناطق اليابسة حول العالم، إلى جانب تغيرات واضحة في أنماط سقوط الأمطار، بما يتوافق مع التأثيرات الجوية المعتادة المصاحبة لظاهرة النينيو القوية.

ومن المتوقع أن تسهم زيادة قوة الظاهرة في التأثير على أنماط درجات الحرارة والأمطار، وما يرتبط بها من مخاطر محتملة، مثل:

موجات الحرارة الشديدة.

فترات الجفاف.

الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات في بعض المناطق.

وفي ضوء التوقعات بحدث نينيو استثنائي، تعمل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية على تعزيز جهود الاستعداد والتأهب، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية الأرواح وسبل المعيشة.

وتؤكد المنظمة أن الاستعداد المبكر والتنبؤات الدقيقة يمثلان عنصرًا أساسيًا في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية.