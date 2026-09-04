تعرف على ترتيب الدوري التركي قبل انطلاق الجولة الرابعة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - جدول ترتيب الدوري التركي قبل انطلاق الجولة الرابعة اليوم يشهد منافسة قوية بين أندية القمة، بعدما نجح جالاتا سراي فى اعتلاء الصدارة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع جنتشلربيرليجي، قبل انطلاق منافسات الجولة الجديدة من مسابقة السوبر ليج.

طرابزون سبور يعاني فى الدوري التركي

ويحل جالاتا سراي ضيفًا على باشاك شهير فى الثامنة مساء اليوم، في المباراة الافتتاحية لمنافسات الجولة الرابعة، حيث يسعى الفريق لمواصلة انطلاقته القوية وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

وكان جالاتا سراي قد حقق فوزًا مثيرًا على جوزتبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما اكتفى غوزتبه بنقطة واحدة من تعادله مع إيرزوروم سبور بهدف لكل فريق.

وفي المركز الثالث، يأتي بشكتاش برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على كوروم بيليديسبور بنتيجة 6-2، في مباراة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا لبشكتاش، الذي واصل مطاردة فرق الصدارة.

ويتساوى فنربخشة مع بشكتاش برصيد 6 نقاط، بعدما عاد بفوز ثمين من خارج ملعبه على سامسون سبور بهدفين دون رد، ليعزز الفريق موقعه بين فرق المقدمة ويواصل المنافسة بقوة على مراكز الصدارة.

أما طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فتلقى خسارة مفاجئة أمام مضيفه آمد سبور بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى صافرة النهاية.

وتسببت الخسارة في تجمد رصيد طرابزون سبور عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما تلقى هزيمته الأولى هذا الموسم، بينما رفع آمد سبور رصيده إلى 6 نقاط، ليقفز إلى مراكز المقدمة بعد انتصاره الثمين.

وتتجه الأنظار إلى منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي، في ظل الصراع القوي على صدارة جدول الترتيب، خاصة مع تقارب النقاط بين أندية المقدمة، ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.

جدول ترتيب الدوري التركي

1. جالطة سراي، 7 نقاط.

2. جينجلربيرليجي، 7 نقاط.

3. بشكتاش، 6 نقاط.

4. فنربخشة، 6 نقاط.

5. آميد سبورتيف، 6 نقاط.

6. كوجالي سبور، 6 نقاط.

7. ريزه سبور، 6 نقاط.

8. قاسم باشا، 5 نقاط.

9. إسطنبول باشاك شهير، 4 نقاط.

10. سامسون سبور، 4 نقاط.

11. طرابزون سبور، 4 نقاط.