«مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ».. السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو من جولة الرئيس السيسي ونظيره الصيني وحرمه في المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 09:37 مساءً -

نشرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك يوثق جانبًا من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينج وقرينته السيدة بينج لي يوان إلى المتحف المصري الكبير خلال زيارتهما الرسمية إلى مصر.

وعلقت السيدة انتصار السيسي على الفيديو برسالة قالت فيها: «مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قد اصطحبا الرئيس الصيني وقرينته في جولة داخل المتحف المصري الكبير يوم الأربعاء الماضي على هامش زيارة الدولة التي أجراها شي جين بينج إلى مصر.

وجاءت زيارة المتحف المصري الكبير في ختام برنامج الزيارة التي تزامنت مع الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين والتي بدأت عام 1956.

وشهدت الجولة داخل المتحف تقديم شرح حول أبرز مقتنياته ومعالمه إلى جانب زيارة منطقة الدرج العظيم ومنطقة بانوراما الأهرامات وقاعة كنوز الملك توت عنخ آمون.

وتحمل زيارة المتحف دلالة ثقافية وحضارية خاصة في ظل العلاقات التاريخية بين مصر والصين وحرص البلدين على توسيع التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956 فيما ارتقت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.