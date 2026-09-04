بانزا وإيشو يقودان هجوم الزمالك أمام بطل جيبوتي.. ومحمد صبحي يحرس عرين الأبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 08:29 مساءً -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال التشكيل الأساسي الذي يخوض به الفريق مواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء محمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك بينما يقود خط الدفاع أحمد خضري ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

وفي خط الوسط يعتمد الجهاز الفني على محمد شحاتة وأحمد ربيع وآدم كايد بينما يقود الخط الهجومي الثلاثي شيكو بانزا وحسام أشرف وأحمد عبد الرحيم إيشو.

وشهد التشكيل غياب أحمد فتوح الذي قرر الجهاز الفني إراحته عن المباراة بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وكان فتوح قد أصر على التواجد مع زملائه في معسكر الفريق استعدادا للمباراة رغم ظروفه الصحية إلا أنه لم يشارك في التدريبات سوى مرة واحدة قبل اللقاء بسبب مرضه.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي تمنحه أفضلية قبل استكمال مشواره في البطولة الأفريقية.