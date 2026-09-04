غيابات الزمالك أمام بطل جيبوتي فى مباراة الليلة بدورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا من لاعبيه خلال مواجهة إيه إس بورت الجيبوتي، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب المغربي محمود بنتايج عن المباراة بسبب الإيقاف، بعد العقوبة التي تعرض لها على خلفية أحداث نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما يغيب عمرو ناصر بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، بينما يواصل التونسي أحمد الجفالي الابتعاد عن المباريات لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، في الوقت الذي يغيب فيه محمد السيد بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.

ويفتقد الزمالك أيضًا جهود سيف فاروق جعفر، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، إلى جانب البرازيلي خوان بيزيرا، الذي يواصل غيابه عن الفريق وعدم العودة إلى القاهرة، في ظل الأزمة القائمة بين اللاعب والنادي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بطل جيبوتي

ـ حراسة المرمى: محمد عواد.

ـ خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر.

ـ خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – آدم كايد.

ـ خط الهجوم: عدي الدباغ – حسام أشرف – شيكو بانزا.

ويسعى الزمالك لتحقيق بداية قوية في مشواره الأفريقي، وحسم مباراة الذهاب بنتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة، خاصة أن الفريق يعود للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 3 سنوات.