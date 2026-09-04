ماذا قدم التوأم أمام موسيماني قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية فى الرابع من أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - تترقب الجماهير المصرية مواجهة جديدة تجمع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عندما يلتقي المنتخبان وديًا فى الرابع من أكتوبر المقبل، فى اختبار يحمل طابعًا خاصًا للمدرب المصري.

وسبق أن تقابل حسام حسن وموسيماني فى 3 مواجهات سابقة، إلا أن الظروف كانت مختلفة، حيث كان حسام حسن يتولى القيادة الفنية للاتحاد السكندري، بينما كان موسيماني مديرًا فنيًا للنادي الأهلي.

موسيماني لا يعرف الخسارة أمام حسام حسن

وتمكن موسيماني من تحقيق الفوز فى المواجهات الثلاث التى جمعته بحسام حسن، ليحافظ المدرب الجنوب أفريقي على تفوقه الكامل فى المواجهات المباشرة. وجاءت المواجهة الأولى بين المدربين فى نصف نهائي كأس مصر، ونجح الأهلي بقيادة موسيماني فى حسم المباراة لصالحه بنتيجة 2-1 أمام الاتحاد السكندري.

وفي الدوري المصري موسم 2020-2021، واصل الأهلي تفوقه على الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، بعدما حقق الفوز فى لقاء الدور الأول برباعية نظيفة، قبل أن يكرر انتصاره فى مباراة الدور الثاني بنتيجة 2-1.

وتحمل المواجهة المقبلة أهمية خاصة لحسام حسن، الذي يسعى لكسر تفوق موسيماني فى المواجهات المباشرة، وقيادة منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جنوب أفريقيا.