السيدة انتصار السيسى عن المتحف المصرى الكبير: حين تعجز الكلمات عن وصف عظمة حضارة أبهرت العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - نشرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، مجموعة من الصور من داخل المتحف المصرى الكبير- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"- قائلة:"المتحف المصري الكبير … حين تعجز الكلمات عن وصف عظمة حضارة أبهرت العالم، حيث تشاهد المجد وتشعر بعظمة التاريخ.

وكانت السيدة انتصار السيسى، نشرت أمس فيديو من استقبالها للسيدة "بينغ لي يوان"، قرينة الرئيس الصيني "شى جين بينج"، حيث اصطحبتها فى جولة داخل قصر الاتحادية وتفقدا منتجات معرض ديارنا.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، معلقةً على الفيديو: "تاريخ عظيم، ومستقبل نصنعه.. مع ضيفة مصر العزيزة السيدة بينغ لي يوان قرينة فخامة رئيس الصين في جولة مع المصنوعات المصرية".