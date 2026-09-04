هيثم حسن ثاني أفضل صفقات سيلتيك بعد تألقه فى الميركاتو الصيفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - حصل هيثم حسن، لاعب منتخب مصر ونادي سيلتيك الأسكتلندي، على إشادة جديدة بعد بدايته المميزة مع الفريق، بعدما اختاره موقع «GlasgowWorld» ثاني أفضل الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

واختار الموقع هيثم حسن باعتباره ثاني أفضل صفقة لنادي سيلتيك خلال الميركاتو الصيفي، خلف المهاجم الكولومبي كاميلو دوران، الذى تصدر تقييم صفقات النادي بحصوله على 9 درجات من 10.

وحصل هيثم حسن على تقييم 7 من 10، رغم مشاركته بعدد دقائق أقل خلال الفترة الماضية بسبب عدم وصوله إلى كامل جاهزيته البدنية، إلا أن الموقع أشاد بالمردود الذي قدمه الجناح المصري خلال مشاركتيه الأخيرتين مع الفريق.

هيثم حسن يتألق مع سيلتيك الاسكتلندي

ونجح هيثم حسن فى حجز مكان أساسي فى تشكيلة سيلتيك، وقدم مستويات إيجابية ساهمت في تحقيق الفريق انتصارين متتاليين أمام فالكيرك وأبردين في الدوري الأسكتلندي.

وشارك الجناح المصري في فوز سيلتيك على فالكيرك بنتيجة 2-1، قبل أن يظهر بصورة مميزة في الانتصار الكبير على أبردين بثلاثة أهداف دون رد، ليؤكد قدرته على صناعة الخطورة وإزعاج دفاعات المنافسين.

وأشار موقع «GlasgowWorld» إلى أن هيثم حسن يمثل مصدر إزعاج دائم ومحركًا نشطًا لفريق سيلتيك، خاصة خلال مباراتي فالكيرك وأبردين، رغم أن اللاعب لا يزال يعمل على استعادة كامل لياقته البدنية.

وكان سيلتيك قد تعاقد مع كل من كاسبر هوج وكاميلو دوران وميكا باور إلى جانب هيثم حسن لتدعيم صفوفه، وشهدت قائمة سيلتيك في الدوري الأوروبي استدعاء ستة لاعبين جدد.

هيثم حسن يستعد لمواجهة سانت ميرين

ويستعد سيلتيك لمواجهة سانت ميرين غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأسكتلندي، حيث يدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق 4 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم.

ويتصدر سيلتيك جدول ترتيب الدوري الأسكتلندي برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في قمة المسابقة.

وكان سيلتيك قد دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدد من الصفقات الجديدة، أبرزها كاسبر هوج، وكاميلو دوران، وميكا باور، إلى جانب المصري هيثم حسن.

كما شهدت قائمة سيلتيك المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي تواجد عدد من الصفقات الجديدة، من بينهم هيثم حسن، الذي بات أمام فرصة جديدة لإثبات قدراته على المستوى القاري.

ويمنح حصول هيثم حسن على المركز الثاني في تقييم صفقات سيلتيك دفعة قوية للاعب منتخب مصر، خاصة مع بدايته الواعدة مع الفريق الأسكتلندي، وسط آمال بأن يواصل تألقه ويحصل على دقائق مشاركة أكبر خلال الفترة المقبلة.

قائمة سيلتيك في الدوري الأوروبي

فيلجامي سينيسالو، أليستير جونستون، جوردان لوتومبا، ليام سكيلز، أوستون تروستي، بنيامين نيجرن، كاسبر هيج، كاميلو دوران، يانج هيون جون، لوك ماكوان، سيباستيان تونكتي، أوليفر سورينسن، كالوم أوزماند، كاميرون كارتر فيكرز، أليكس أوكسلايد تشامبرلين، ميكا باور، هيثم حسن، سام جونستون، روس دوهان، كالوم ماكجريور، دين موراي، جيمس فورست، كولبي دونوفان، أنتوني رالستون، كيران تيرني.