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كشف مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، زوج الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن الصورة الأولى لابنتهما "أمينة" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، لتطل الطفلة على الجمهور للمرة الأولى منذ ولادتها.
نشر الخطيب صورة مولودته واكتفى بكلمات بسيطة تعبر عن امتنانه، معلقاً: الحمد لله؛ حيث انهالت التبريكات والتهاني من المتابعين ونجوم الوسط الفني متمنين للطفلة ولوالدتها دوام الصحة والسعادة.
وكانت أسماء أبو اليزيد قد كشفت عن حملها الأول بأسلوب طريف في شهر أبريل الماضي، خلال تواجدها في نيويورك برفقة زوجها، إذ ظهر الثنائي بقبعتين مدون عليهما عبارتا "أم" و"أب" مع تعليق: "فصل جديد.. نفس الطاقة".
يُذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في ديسمبر 2023 داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، في احتفالية عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين والأصدقاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوج أسماء أبو اليزيد ينشر الصورة الأولى لابنتهما "أمينة" كشف مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب زوج الفنانة أسماء أبو اليزيد عن الصورة الأولى لابنتهما أمينة عبر حساب إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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