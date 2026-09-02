محافظ شمال سيناء: تشغيل منظومة الصرف الصحي بمدينة بئر العبد وربط المستشفى النموذجي بالشبكة الرئيسية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:25 صباحاً -

وجّه اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بسرعة إنهاء مشكلة الصرف الصحي بمنطقة مستشفى بئر العبد، حيث تم الانتهاء من ربط المستشفى بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، بعد بدء تشغيل منظومة الصرف الصحي بمدينة بئر العبد.

وشهدت المنطقة المجاورة لمستشفى بئر العبد أعمالًا مكثفة للتعامل مع مخلفات الصرف الصحي وإزالة الآثار والمظاهر الناتجة عنها، بما أسهم في إنهاء المشكلة ورفع كفاءة المنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ شمال سيناء أن تشغيل منظومة الصرف الصحي بمدينة بئر العبد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية الأساسية لمدينة بئر العبد، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين المظهر الحضاري، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين وسكان المنطقة.

ولفت محافظ شمال سبناء على اهتمام الدولة لأهالي شمال سبناء ، وأن توجيهات القيادة السياسية تهدف إلى توفير احتياجات زمطتاب المواطنين ، وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الخاصة بالبنية التحتية لتوفير الخدمة والراحة للمواطن ، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع الصرف الصحي بئئر العبد.

وأوضح المحافظ أن هناك عدة مشروعات تنموية سبجري تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.، ستساهم في تيسير الحياة بالنسبة للمواطنين في مدينة بئر العبد ومنها مشروعات تتعلق بالطرق الجديدة والغاز الطبيعي.