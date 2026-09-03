وزير الزراعة يبحث مع وفد ألماني تطوير الزراعة العمودية للقمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا بحثيًا ألمانيًا من جامعة ميونيخ التقنية، لبحث فرص التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الزراعة العمودية والإنتاج في البيئات المتحكم فيها للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

وحضر اللقاء الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس مركز البحوث، إلى جانب البروفيسور سينتهولد أسينج، أستاذ فسيولوجيا المحاصيل بالجامعة التقنية في ميونخ، والباحث ماركوس هاوزر، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة الأسبق.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبحث باستمرار عن حلول علمية مبتكرة لتأمين إنتاج القمح وتعزيز خطط الأمن الغذائي، موضحًا أن التوسع في مجال الزراعة الرأسية والبيئات المغلقة لا يستهدف استبدال الزراعة الحقلية التقليدية، وإنما يمثل مسارًا بحثيًا وتكنولوجيًا مكملًا لها.

وأشار فاروق إلى أن التغيرات المناخية وندرة المياه ومحدودية المساحات الزراعية فرضت واقعًا جديدًا يتطلب الاستعداد للمستقبل واستكشاف الأدوات والتقنيات الحديثة.

واطلع الوزير على نتائج ورشة العمل الموسعة التي نظمها مركز البحوث الزراعية، والتي تناولت سبل الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية المتقدمة في دمج أنظمة الإضاءة والتحكم الحراري والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي، لتوفير بيئات نمو مثالية تستهدف مضاعفة إنتاجية القمح في مساحات محدودة وبأقل استهلاك ممكن للمياه.

واتفق الجانبان على بدء الخطوات التنفيذية لإعداد مذكرة تفاهم ومقترح لمشروع بحثي مشترك بين مركز البحوث الزراعية والجامعة التقنية في ميونخ، بهدف بناء نموذج تجريبي للزراعة العمودية للقمح وتقييمه من الناحيتين الاقتصادية والبيئية ومدى ملاءمته للظروف المصرية.

وشدد وزير الزراعة على أن مصر تمتلك علماء وباحثين على أعلى مستوى في مجال تربية واستنباط أصناف القمح، مؤكدًا أن الدمج بين الخبرات المحلية والتقنيات الدولية الحديثة يمكن أن يسهم في تحقيق نقلة علمية تدعم استدامة الموارد الزراعية للأجيال القادمة.