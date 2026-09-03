مدبولي يتفقد «أهلا مدارس» بالجيزة.. مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة استعدادا للعام الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 11:29 صباحاً -

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المعرض الرئيسي لمبادرة «أهلا مدارس» بمحافظة الجيزة ضمن الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد وتوفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مخفضة.

ويأتي المعرض في إطار جهود توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة للمواطنين قبل بدء العام الدراسي. ويضم احتياجات الطلاب من الأدوات والمستلزمات اللازمة للدراسة بما يتيح للأسر الحصول عليها في مكان واحد وبأسعار تنافسية.

وكان رئيس الوزراء قد افتتح المعرض الرئيسي لـ«أهلا مدارس» قبل أيام بهدف دعم المواطنين وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.