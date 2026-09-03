شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معرض «أهلا مدارس» بمنتجات مصرية عالية الجودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - يشارك عدد كبير من عملاء جهاز تنمية المشروعات وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في معرض «أهلا مدارس»، الذي تقيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستمر حتى (15) سبتمبر، بهدف توفير جميع مستلزمات الطلاب المدرسية في مكان واحد بأسعار مخفضة.

وتفقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من مسؤولي الجهاز، أجنحة عملاء الجهاز بالمعرض، وناقشوا أصحاب المشروعات في سبل تطوير مشروعاتهم ورفع إنتاجيتها.

وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على مشاركة عملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة المتخصصة في إنتاج المستلزمات المدرسية بالمعرض، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، خاصة مع تميز منتجاتهم بالجودة والأسعار التنافسية.

وأضاف أن الجهاز يركز على تمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية ومدها بالعديد من الخدمات الفنية، بما يعزز مساهمتها في تلبية احتياجات الأسواق ويدعم قدرتها على التوسع والاستمرار.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة تسويقية واسعة لفتح أبواب المشاركة أمام أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها، بما يضمن وصول منتجاتهم إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

وأوضح مصطفى حسن أن الجهاز يحرص على التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة لإقامة معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض، بهدف المساهمة في توفير مستلزمات المدارس للجمهور بأسعار مخفضة.

ومن جانبهم، أكد أصحاب المشروعات المشاركون في الدورة الحالية من معرض «أهلا مدارس» أهمية المعرض في دعم مشروعاتهم، مشيرين إلى أنه يتيح لهم الوصول إلى أسواق محلية أوسع، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام منتجاتهم للوصول إلى الأسواق الخارجية.

وقالت منى سامي، صاحبة مشروع «كريتيف كيدز إيجيبت»، إنها تشارك في معرض «أهلا مدارس» منذ عام (2019)، موضحة أن مشاركتها بمنتجات المشروع من شنط المدارس والألعاب التعليمية تتيح لها فرصة التواجد إلى جانب شركات كبيرة ومعروفة بجودة منتجاتها، بما يمنح العملاء مزيدًا من الثقة في منتجات مصنعها.

وأضافت أن العميل الذي يتعرف على منتجاتها من خلال المعرض يستمر في التعامل معها طوال العام، موضحة أنها تسوق منتجاتها عبر الإنترنت، وأن العملاء يحرصون على زيارة المعرض عند معرفتهم بمشاركتها فيه، ويستمر كثير منهم في التعامل معها طوال العام.

وقال خالد عيسوي، صاحب مصنع «هوب فاشون»، إن من أهم الخدمات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات مساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال المعارض التي ينظمها باستمرار، مشيرًا إلى مشاركته مع الجهاز في معرض «أهلا مدارس» منذ سنوات، وتحقيق حجم مبيعات جيد خلاله، خاصة أن توقيت إقامة المعرض مناسب لطلاب الجامعات والمدارس.

وقال محمد عادل عبد اللطيف، صاحب مصنع «بانتون»، إن المشاركة في معرض «أهلا مدارس» لها العديد من المزايا، أبرزها تعريف زوار المعرض باسم المنتج والعلامة التجارية، بما يساعد على انتشارها ويجعل المستهلك يبحث عنها بعد ذلك، مشيرًا إلى طرح منتجات المصنع بتخفيضات تصل إلى (50%) طوال فترة المعرض.

وقالت نيفين ناجح، صاحبة مشروع «يوني كورن»، إن مساعدة الجهاز لأصحاب المشروعات لا تقتصر على التمويل، وإنما تمتد إلى تسويق منتجاتهم من خلال المعارض، موضحة أن المعارض بصفة عامة تساهم في زيادة حجم مبيعات العارضين، إلى جانب تعريف زوار المعرض باسم المشروع والعلامة التجارية، بما يساعد على زيادة عدد العملاء واستمرار التعامل معهم على مدار العام.