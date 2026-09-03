ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز (3) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت (3) ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.