ضبط طالب لاتهامه بالتزود بالوقود والفرار دون سداد قيمته بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد العاملين بمحطة وقود من قائد سيارة ملاكي، لقيامه بتزويد سيارته بالوقود بإحدى المحطات في الإسماعيلية والفرار دون سداد قيمته.





وبالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر المنشور، وتبين أنه عامل بمحطة وقود، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبسؤاله أقر بتضرره من قائد سيارة ملاكي لقيامه بتزويد سيارته بالوقود بالمحطة محل عمله بتاريخ (5) أغسطس الماضي، والفرار دون سداد قيمته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.