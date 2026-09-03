تفاصيل أعمال رفع المخلفات من شوارع مدينة العريش بواسطة معدات شركة جديدة لدعم منظومة للنظافة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 01:29 مساءً -

بدأت اعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع مدينة العريش بشمال سيناء، الخميس، بعد وصول معدات شركة النظافة الجديدة التي تم التعاقد معها بواسطة محافظة شمال سبناء ووزارة التنمية المحلية، لدعم منظومة النظافة بكافة شوارع العريش.

وقال اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الشركة الجديدة باشرت عملها في رفع كفاءة منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم البدء في التشغيل التدريجي لشركة النظافة الجديدة ، بواسظة المعدات والمركبات الحديثة المخصصة لأعمال النظافة وجمع ورفع ونقل وترحيل المخلفات بمدينة العريش.

ولفت محافظ شمال سيناء، أنالمعدات التي تم وصولها فعليا إلى مدينة العريش تشمل : 28 سيارة نقل مخلفات لجمع ورفع ونقل القمامة والمخلفات.، 3 سيارات قلاب كبير مخصصة لترحيل المخلفات من الوسيط إلى المدفن الصحي، 7 لوادر لدعم أعمال رفع وتحميل وتجميع المخلفات ، 68 حاوية قمامة حديد لدعم منظومة الجمع ورفع المخلفات بمختلف قطاعات المدينة، 3 مكنسة هيدروليكية لدعم أعمال كنس وتنظيف الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وأشار" مجاور" إلى أن المواطن السيناوي لاحظ نتيجة العمل بالشوارع ، عقببدأ التشغيل التدريجي للمعدات والسيارات التي تم وصولها، حيث تم الدفع بها للعمل داخل قطاعات وسط المدينة شرقًا وغربًا، إلى جانب الأحياء والمناطق المختلفة، مع استمرار أعمال جمع ورفع ونقل وترحيل المخلفات وفق خطة التشغيل الموضوعة.

وأوضح محافظ شمال سيناء انه تم تشغيل المكانس الهيدروليكية واللوادر والسيارات ضمن منظومة العمل، بما يسهم في زيادة القدرة التشغيلية وتحقيق تغطية أفضل لمختلف قطاعات مدينة العريش.

ومن جانبه أكد إيهاب بكير، رئيس مركز ومدينة العريش، أن رئاسة المجلس تواصل اعمال المتابعة الميدانية لأعمال النظافة وانتشار المعدات والسيارات، بالتنسيق مع الشركة، لضمان حسن تشغيل الإمكانيات المتاحة وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمة.

اضاف" بكير" ، أنه مع استكمال وصول باقي المعدات ودخولها الخدمة تباعًا، من المستهدف زيادة معدلات الأداء والتغطية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.