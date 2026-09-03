اليوم الثاني لمؤتمر دار الإفتاء.. مناقشات موسعة حول مستقبل الأسرة وحماية الهوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 12:37 مساءً -

تتواصل اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في يومه الثاني والأخير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى.. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية» بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين والقيادات الدينية والفكرية من دول مختلفة.

ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المرتبطة بالأسرة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية المتسارعة التي يشهدها العالم. كما يبحث سبل تطوير الخطاب الإفتائي بما يساهم في التعامل مع التحديات التي تواجه الأسرة والحفاظ على تماسكها واستقرارها.

وتتركز المناقشات على الانتقال من التعامل مع المشكلات الأسرية بعد وقوعها إلى تبني منهج وقائي واستباقي يساهم في رصد أسباب الأزمات مبكرا والعمل على الحد من آثارها قبل تفاقمها.

وشهدت فعاليات اليوم الأول مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الدينية والإفتائية من مختلف الدول. وتناولت الجلسات عددا من الرؤى المتعلقة بدعم الأسرة وتعزيز دور المؤسسات الدينية في مواجهة المتغيرات التي تؤثر على بنيتها وقيمها.

ويبحث المشاركون خلال اليوم الثاني آليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والدينية والجهات المعنية بقضايا الأسرة. كما يناقشون سبل الاستفادة من الدراسات والأبحاث الاجتماعية في تطوير برامج عملية للتوعية والإرشاد الأسري.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لطرح مقاربات إفتائية تتناسب مع التغيرات المتلاحقة التي تواجه المجتمعات وتساعد على حماية الأسرة وصيانة هويتها.

وتختتم فعاليات المؤتمر اليوم بعد يومين من المناقشات التي تستهدف الخروج برؤى وتوصيات عملية يمكن أن تدعم جهود حماية الأسرة وتعزيز استقرارها في مواجهة التحولات الكبرى.