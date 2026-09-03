"الشائعة الدوارة" .. الداخلية تنفي إضراب عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام احتجاجا على القيود التعسفية المفروضة عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام إحتجاجاً على القيود التعسفية المفروضة عليهم.

وأكد المصدر على عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه لا يوجد إضرابات داخل أى من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن كافة المراكز يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان.. وأن ذلك يأتى فى إطار دآب جماعة الإخوان الإرهابية على تزييف الحقائق وإختلاق الأكاذيب لمحاولة الحصول على مزايا لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.