قونيا سبور التركي يتعاقد مع مصطفى محمد رسميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 08:37 مساءً - أعلن نادي قونيا سبور التركي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم المصري مصطفى محمد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد 2026-2027.

وكشف النادي التركي عبر موقعه الرسمي، توقيع مصطفى محمد على عقد يمتد لمدة 3 سنوات، في صفقة جديدة للمهاجم الدولي المصري بعد انتهاء تجربته مع نادي نانت الفرنسي.

وأقيمت مراسم توقيع العقود داخل متحف قونيا سبور الموجود في ملعب النادي، بحضور علي جامجوز، مسؤول قطاع كرة القدم بالنادي.

ويبدأ مصطفى محمد، البالغ من العمر 28 عامًا، تجربته الجديدة في الدوري التركي بقميص قونيا سبور، بعدما سبق له اللعب في المسابقة نفسها مع جالطة سراي لمدة عام ونصف، قبل الانتقال إلى نانت الفرنسي.

وارتدى مصطفى محمد قمصان العديد من الأندية خلال مسيرته، حيث بدأ مشواره الاحترافي مع الداخلية، قبل اللعب مع الزمالك وطنطا وطلائع الجيش، ثم خاض تجربة مع جالطة سراي، ومنه إلى نانت.

وكان انتقال مصطفى محمد إلى قونيا سبور يأتي بعد قرار الرحيل عن نانت، عقب هبوط الفريق الفرنسي إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، رغم امتداد عقد اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 2027.

واختار مصطفى محمد القميص رقم 42 مع قونيا سبور، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية بالدوري التركي.